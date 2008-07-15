У центрі Мінська розігнали мітинг опозиції (фото)

Працівники правоохоронних органів Білорусії сьогодні розігнали несанкціонований мітинг білоруської опозиції в центрі Мінська, повідомляє сайт "Хартія-97".

Кілька десятків активістів протестували на Жовтневій площі проти затримання їх соратників у зв`язку з перевіркою причетності до вибуху в День незалежності. Учасники акції вишикувалися в шеренгу, тримаючи в руках портрети затриманих.

Невдовзі після початку акції правоохоронці щільно оточили маніфестантів і витіснили з площі, потім вивели на іншу вулицю і розсіяли.

За інформацією "Хартії`97", під вартою залишаються 10 опозиціонерів.