У центрі Мінська розігнали мітинг опозиції (фото)
10:43, 15 липня 2008Права людини
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Учасники тримали портрети затриманих
Працівники правоохоронних органів Білорусії сьогодні розігнали несанкціонований мітинг білоруської опозиції в центрі Мінська, повідомляє сайт "Хартія-97".
Кілька десятків активістів протестували на Жовтневій площі проти затримання їх соратників у зв`язку з перевіркою причетності до вибуху в День незалежності. Учасники акції вишикувалися в шеренгу, тримаючи в руках портрети затриманих.
Невдовзі після початку акції правоохоронці щільно оточили маніфестантів і витіснили з площі, потім вивели на іншу вулицю і розсіяли.
За інформацією "Хартії`97", під вартою залишаються 10 опозиціонерів.
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