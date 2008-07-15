Мін`юст пропонує створити Вищий кримінальний і цивільний суд

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК пропонує у рамках проведення судової реформи створити Вищий кримінальний і цивільний суд.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-служби Міністерства юстиції, про це він заявив учора на прес-конференції з нагоди 90-ї річниці утворення Мін`юсту.

Говорячи про пріоритети у роботі відомства, М.ОНІЩУК повідомив, що Мін`юст підготував власну редакцію законопроекту про статус суддів, і висловив бачення щодо реформування системи судоустрою України.

“Децентралізація судової системи повинна забезпечити більш якісне судочинство, гарантувати забезпечення єдності судової практики та однакове розуміння закону через інститут касації. Цього вимагають Європейська конвенція з прав людини та практика Європейського суду з прав людини”, - зазначив М.ОНІЩУК.

Він також наголосив на необхідності зміни системи доступу до професії судді. “Призначення судді повинно бути “відірвано” від конкретної персоналізованої вакансії у тому чи іншому суді. Також ми пропонуємо запровадити спеціальну дворічну підготовку на посаду судді, наприклад, в Академії суддів”, - зауважив М.ОНІЩУК.

Міністр наголосив на проблемі дисциплінарної відповідальності суддів. “Необхідно відокремити систему дисциплінарного переслідування від прийняття рішення за результатами такого переслідування”, - пояснив він.

За словами М.ОНІЩУКА, передбачається створити при кваліфікаційних комісіях та при Вищий раді юстиції дисциплінарні інспекції, які будуть здійснювати дисциплінарне переслідування судді.

Водночас, М.ОНІЩУК наголосив, що “призначати дисциплінарних інспекторів повинен особисто міністр юстиції”.