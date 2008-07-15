Акція ”Многая літа тобі, Мадібо!” до 90-го дня народження Нельсона Мандели

18 липня 2008 року світ відзначає 90-й день народження Нельсона Мандели. В цей день у конференц-залі агентства "Укрінформ" (вул. Богдана Хмельницького 8/16) з 11.00 до 12.00 год. Східно-Європейський Інститут Розвитку спільно з партнерами проводить акцію "Многая літа тобі, Мадібо!"

Учасники зможуть залишити підписи на листівці з привітанням для Нельсона Мандели. Листівка з привітанням надійде до Мандели через Посольство ПАР.

Учасники акції - діти та дорослі різних національностей і країн. Запрошені відомі правозахисники, Посол ПАР в Україні, представники Міністерства закордонних справ, дипломатичних місій, акредитованих в Україні та громадські організації.

Телефон для акредитації- 288 01 05 ел-пошта - info@eedi.org.ua