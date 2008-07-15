Журналісти вимагають від Ющенка і Медведька роз`яснень

Незалежна медіа профспілка України вимагає у Президента України Віктора Ющенка і генерального прокурора України Олександра Медведька пояснень щодо застосування силового приводу на допит журналіста "Української правди" Сергія ЛЕЩЕНКА.

Як ідеться у переданому УНІАН повідомленні Незалежної медіа профспілки України, журналісти розцінюють вчорашні дії ГПУ щодо С.ЛЕЩЕНКА як “замах на професію та вибіркове застосування закону” і закликають це відомство поважати роботу журналістів.

“Очевидно, відчуваючи свою безсилість у діях відносно політиків, які можуть собі дозволити ледь не публічно ігнорувати виклики на допити, прокуратура обрала собі зручну та беззахисну мішень – журналіста”, – йдеться у заяві Медіа профспілки.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 липня, журналіста "Української правди" С.ЛЕЩЕНКА, який взяв інтерв’ю у народного депутата Давида ЖВАНІЇ стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА допитували в Генпрокуратурі понад 7 годин. До журналіста було застосовано процедуру силового приводу на допит. Слідчий також вручив повістку С.ЛЕЩЕНКУ про наступний допит, який має відбутися у середу, 16 липня.