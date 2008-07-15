Як часто українці купують неякісні продукти (опитування)

Кожен другий українець за останні півроку купував неякісні продукти харчування.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Права споживачів і рівень поінформованості населення України про механізми їх захисту», проведеного компанією GFK Україна на замовлення спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН (ПР ООН) «Співтовариство споживачів і громадські об`єднання», оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Як зазначила керівник спільного проекту ЄС і Програми розвитку ООН Клавдія МАКСИМЕНКО, зокрема, з покупкою неякісних продуктів харчування зіткнувся 51% респондентів, взуття – 27%, одягу – 18%. 12% опитаних купили неякісну дрібну побутову техніку, 9% - побутову хімію, 6% - предмети особистої гігієни і 5% – велику побутову техніку.

К.МАКСИМЕНКО зазначила, що проведення цього соціологічного дослідження викликане тим фактом, що за інформацією Держкомітету статистики України, витрати населення України на покупку товарів і послуг у січні-квітні поточного року становили понад 197 млн. грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 40,8%. При цьому, підкреслила вона, споживчі витрати становлять близько 90% загальних витрат сім`ї. «Ці дані свідчать про значущість споживчої сфери для кожної окремої сім`ї та споживчого ринку для економіки держави в цілому», - сказала вона.

У свою чергу експерт із розвитку громадянського суспільства спільного проекту ЄС і ПР ООН Денис ПОЛТАВЕЦЬ підкреслив, що при виборі товару більшість споживачів (69% опитаних) орієнтуються на термін придатності. При цьому 48% респондентів орієнтуються на ціну, 37% - на склад товару. Водночас, зазначив Д.ПОЛТАВЕЦЬ, 35% опитаних керуються особистим досвідом споживання товару, 29% - візуальною оцінкою його зовнішнього вигляду, 24% - цілісністю упаковки.

В той же час більшість українців вважають, що в нашій країні неможливо захистити свої права, якщо зіткнешся з покупкою неякісних товарів.

Як зазначила експерт із моніторингу та інформації спільного проекту ЄС і ПР ООН Марія САВЧЕНКО, 78% опитаних, які займають пасивну позицію щодо захисту прав споживачів, пояснюють це тим, що в Україні неможливо захистити свої права. При цьому 83% упевнені, що захист споживчих прав завжди пов`язаний зі скандалом, що псує здоров`я та настрій, 65% вважають, що відстоювати свої права в магазині й на базарі немає сенсу, оскільки продавці всіма правдами й неправдами все одно перешкодять поверненню грошей або обміну товару.

Водночас, за словами М.САВЧЕНКО, споживачі, які займають активну позицію, вважають, що якщо ти зіткнувся з покупкою неякісного товару, то ти не повинен миритися з порушенням і зобов`язаний проявити активність. У цьому впевнені 83% опитаних. При цьому 62% респондентів вважають, що проблему з неякісним товаром вирішити не так і складно, потрібно просто бути впевненим у своїй правоті та повернути неякісний товар, а 80% переконані, що від такої покупки може вберегти підвищена уважність і ретельне вивчення інформації на упаковці товару.

Соцдослідження було проведено в травні 2008 року. Всього було опитано 1000 респондентів віком від 15 до 59 років у всіх регіонах України.