Рівненські студенти добилися зменшення плати за навчання

Студенти п’ятого курсу художньо-педагогічного та музично-педагогічного факультетів Рівненського державного гуманітарного університету внаслідок протестних акцій добилися зменшення плати за навчання на останньому курсі на тисячу гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято на засіданні вченої ради університету, яка розглянула клопотання Рівненської обласної державної адміністрації до ректорату вузу з проханням зменшити плату за навчання. Студенти-п’ятикурсники платитимуть за навчання протягом року тепер не 8300 гривень, як того вимагав ректор університету, а 7300 гривень.

Однак студенти вважають, що навіть така зменшена сума плати за навчання є для них дуже високою, оскільки завищена, порівняно з минулим роком, майже у 3,5 раза. Водночас ректор вважає, що мав усі підстави підвищувати плату за навчання для бакалаврів, оскільки варто враховувати рівень інфляції, підвищення зарплат викладачам і плати за комунальні послуги.

Після оголошення про підвищення плати за навчання навесні цього року, студенти вдавалися до різноманітних акцій протесту – відмови ходити на лекції, пікетували адміністрацію вузу, зверталися до прокуратури, їздили скаржитися на дії ректора у Міністерство освіти України.

Як повідомили УНІАН у Київській організації ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», в Києві відбулася акція на підтримку рівненських студентів.

15 липня під Міністерством освіти і науки України відбувся пікет київської молоді на підтримку рівненських студентів, правами яких нехтують адміністрації місцевих ВНЗ. У цей самий час рівняни розпочали сидячий пікет у власному місті. Результатом акцій протесту стало те, що представники МОН привселюдно пообіцяли врегулювати конфлікт в рамках законодавства та людяного ставлення до студентів.