Харківські правозахисники критикують розслідування гучних справ

Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров поділяє висловлену доповідачкою Парламентської асамблеї Ради Європи Сабіне Лойтгойзер-Шнарренберґер оцінку розслідування в Україні резонансних злочинів.

Резонансні справи залишаються нерозкритими, - зауважує співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, - або ж розслідувана справа чомусь не завершується судом. В інтерв’ю «Німецькій хвилі» Захаров висловив бачення причин. На його переконання, проблема полягає в політичному тиску на Генеральну прокуратуру України. «На жаль, в останні роки української незалежності всі - починаючи з часів Кучми і потім уже за часів президента Ющенка - прокуратуру використовують у політичних цілях, наполягаючи на тому, щоб певні справи були відкриті, розслідувалися, розкривалися; а певні справи - навпаки, були приховані і не розслідувалися і не передавалися в суд, затримувалися і так далі», - підкреслив Захаров. Доповідачка ПАРЄ Сабіне Лойтгойзер-Шнарренберґер у своєму черговому звіті із українського питання від 3 липня стверджує, для подолання внутрішнього спротиву необхідний міжнародний інтерес до розслідування злочинів в Україні. У справі про вбивство українського журналіста Георгія Ґонґадзе, зокрема, Сабіне Лойтгойзер-Шнарренберґер привертає увагу громадськості до обставин смерті Юрія Дагаєва. Керівник Державного управління справами України, родом із Харківщини, міліцейський генерал Дагаєв помер від інсульту влітку 2003 року - перед можливим його допитом у справі Ґонґадзе як свідка.