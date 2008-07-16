Протестанти знову скаржаться на міліцію

Рада Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ) направила повторне звернення до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, а також до Міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та окремих народних депутатів, де повідомляється про "неповний та упереджений характер розслідування фактів протиправної та брутальної поведінки співробітників міліції" по відношенню до священнослужителів та віруючих протестантських церков України.

За інформацією, яку має УНІАН, таке звернення було викликане "неналежним розслідуванням фактів обшуку озброєними працівниками кримінальної міліції та загону „Беркут" під час богослужіння у Домі молитви Церкви християн віри євангельської «Жива вода» (ВСЦХВЄП) у серпні минулого року у м. Євпаторія, ...а також погрозами та створенням загрози життю священнослужителів працівником міліції з використанням табельної зброї у листопаді 2007 року у Києві під час примусового виселення сирітського притулку «Краплина Божої благодаті» (МЄБЦ ОХЦУ «Слово життя»)".

Необхідність подання повторних звернень постала після того, як на адресу Ради Церков у відповідь на звернення надійшов лист від начальника Департаменту громадської безпеки МВС України з результатами розслідування згаданих фактів. На думку представників церкви, викладена у листі інформація вказує на однобічність і неповноту розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 року Рада євангельських протестантських Церков України звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням захистити віруючих від незаконних дій та фактів перевищення службових повноважень з боку представників міліції.

Як відзначалося у повідомленні, 1 серпня 2007 року в м. Євпаторії озброєні працівники кримінальної міліції та загону „Беркут” під час богослужіння увірвались до приміщення Дому молитви Церкви християн віри євангельської «Жива вода», яка належить до Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – п’ятидесятників (ВСЦХВЄП), та перервали хід богослужіння, здійснили обшук приміщень Дому молитви. При цьому присутні віруючі громадяни, в тому числі діти та особи похилого віку, були виведені на вулицю, де без будь-яких законних підстав здійснили їх перепис та фото- і відеозйомку, у окремих віруючих взяли відбитки пальців.

"Маленькі діти, підлітки та люди похилого віку були не просто шоковані такою поведінкою міліції, але пережили психологічні травми та відчули погіршення стану здоров`я. Більш того, вказаними правоохоронцями було, так само без пояснень, затримано пастора церкви, направлено до відділу міліції, де у нього було знято відбитки пальців та рук. Далі пастор був підданий інтенсивному допиту за участі кількох співробітників міліції та перевірці на поліграфі", - ішлося у тексті звернення.

Як заявляють протестанти, публічне вторгнення озброєних працівників «Беркуту» до Дому молитви, припинення богослужіння, привселюдні перепис даних, фотографування та відеозйомка завдали суттєвої шкоди репутації не тільки релігійній громаді у м.Євпаторія, але й євангельському протестантському руху в цілому.

За даними Ради євангельських протестантських Церков України, ще один інцидент стався 8 листопада 2007 року у Дарницькому районі столиці під час примусового виселення сирітського притулку «Краплина Божої благодаті» з приміщення комунальної власності м. Києва по вул. Волго-Донській, 21 коли співробітники міліції погрожували табельною зброєю.

"На наше глибоке переконання, подібні зухвалі та безкарні дії працівників міліції та спецпідрозділу МВС «Беркут» відносно євангельських протестантських церков та їх представників є грубим порушенням не тільки права на свободу віросповідання, але й фундаментальних прав людини, закріплених у міжнародних документах та гарантованих Конституцією України. Релігійна спільнота була шокована цими безпрецедентними фактами наруги над релігійними почуттями віруючих людей та створення загрози їх життю з боку органів влади, яки покликані охороняти їх права, безпеку, здоров`я та життя", -було сказано у тексті заяви.

Рада євангельських протестантських Церков України розцінила наведені факти як замах на свободу віросповідання в Україні, який має бути визнаний державою шляхом притягнення до відповідальності винних представників правоохоронних органів та вжиттям заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому.

Довідка УНІАН: До складу РЄПЦУ входять керівники дев`яти протестантських Церков України: Всеукраїнського Союзу Об`єднань євангельських християн – баптистів, Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – п`ятидесятників, Української Уніонної Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня, Української Християнської Євангельської Церкви, Братства Незалежних Церков і Місій Євангельських Християн-Баптистів України, Української Лютеранської Церкви, Союзу Вільних Церков Християн Євангельської Віри України, Асоціації Місіонерських Церков Євангельських Християн України.