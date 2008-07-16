За невиконання рішень судів почнуть карати?

Кабінет міністрів внесе на розгляд Верховної Ради нову редакцію закону «Про виконавче провадження».

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, відповідний законопроект ухвалено сьогодні під час засідання уряду.

Метою законодавчої ініціативи, за словами міністра юстиції, є вдосконалення законодавства, що регулює діяльність органів державної виконавчої служби, з метою покращення стану примусового виконання рішень судів, поінформували УНІАН у прес-службі Мінюсту.

Перш за все, наголосив міністр, поданим законопроектом пропонується змінити роль боржника у виконавчому провадженні, оскільки існуючий на сьогодні статус боржника надає йому законні можливості для ухилення від виконання судових рішень.

«Фактично, кожна процесуальна дія на сьогодні повинна погоджуватись державним виконавцем з боржником. У зв’язку з чим пропонується відійти від можливості адміністративного оскарження боржником дій державного виконавця та забезпечити виключно судову процедуру. Адже тільки суд, який виносив рішення, може фактично й далі вирішувати можливість або неможливість його виконання», - зазначив міністр.

Також у поданому законопроекті передбачений новий механізм реалізації та оцінки арештованого державним виконавцем майна. Зокрема, пропонується залишити реалізацію виключно на прилюдних торгах (аукціонах) лише нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден. В інших випадках реалізація майна допускається на комісійних засадах.

Крім того, законопроектом передбачено встановити адміністративну відповідальність фізичної особи за невиконання рішення суду. На сьогоднішній день, зазначив міністр юстиції, законодавством України не передбачено відповідальності фізичних осіб за невиконання рішення суду, що дозволяє останнім свідомо не виконувати ці рішення..

Передбачається також підвищити рівень захищеності державного виконавця під час виконання своїх обов’язків. Зокрема, пропонується встановити відповідальність за чинення державному виконавцю перешкод, погрози його життю, здоров’ю, майну під час виконання ним своїх службових обов’язків. Крім того, пропонується надати державному виконавцю можливості для швидкого отримання інформації відносно боржника та оперативного звернення на нього стягнення.

Прийняття вказаного законопроекту дасть змогу комплексно вирішити проблемні питання, що виникають у процесі примусового виконання рішень. Зокрема, наголосив М.ОНІЩУК, це має позитивно вплинути на захист прав фізичних і юридичних осіб з боку держави, а саме конституційного права на судовий захист.

Також, за словами міністра юстиції, передбачається вирішити назрілу проблему щодо неузгодженості норм Закону України “Про виконавче провадження” з нормами інших законодавчих актів в частині організації примусового виконання рішень. В тому числі це стосується процесуальних кодексів в частині організації виконання окремих категорій рішень, процедури винесення цих рішень та звернення їх до виконання.