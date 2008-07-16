Лукашенко призначив нового голову КДБ

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО своїми указами здійснив призначення на посади голови Комітету державної безпеки, державного секретаря Ради безпеки і глави своєї Адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Білоруської держави.

Головою КДБ Республіки Білорусь став генерал-майор Вадим ЗАЙЦЕВ, який до цього обіймав посаду першого заступника голови Державного прикордонного комітету – начальника головного оперативного управління.

Державним секретарем Ради безпеки Республіки Білорусь призначений генерал-майор Юрій ЖАДОБІН. При цьому Президент звільнив його з посади голови КДБ.

Посаду глави Адміністрації Президента Республіки Білорусь обійняв Володимир МАКЕЙ, який раніше працював помічником О.ЛУКАШЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО своїми указами звільнив Віктора ШЕЙМАНА з посади Державного секретаря Ради безпеки Республіки Білорусь, а також Геннадія НЕВИГЛАСА – з посади глави Адміністрації Президента.

В указах зазначається, що В.ШЕЙМАН і Г.НЕВИГЛАС звільнені з посад «у зв`язку з переведенням на іншу роботу».

Разом з тим білоруські експерти вважають, що обидва звільнення пов`язані з вибухом, який стався в центрі Мінська під час концерту, присвяченого святкуванню Дня Незалежності Білорусі.