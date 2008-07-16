У Черкасах водіїв, які порушили правила, карають ”хлібом” даішника
17:11, 16 липня 2008Права людини
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Відпрацювали вже 40 чоловік
У Черкасах порушники правил дорожнього руху патрулюють дороги. Порушив ПДД - плати штраф, прослуховуй лекції або відпрацюй день з екіпажем ДАІ, пише Обком з посиланням на «Провінцію».
У «шкірі» помічника вже побували майже 40 водіїв. Звичайно порушники відпрацьовують по суботах. Багатьом з них роль інспектора подобається - але тільки до тих пір, поки не доведеться зупиняти знайомих, штрафувати їх і пояснювати причини свого перевтілення.
Якщо даний досвід буде визнаний вдалим, то його розповсюдять по всій області.
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