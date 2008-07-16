Третина українців воліють не зв`язуватися з ”безкоштовними адвокатами”

Правова незахищеність серйозно турбує більшість громадян України.

Таку думку висловив керівник програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Роман РОМАНОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН, презентуючи результати проведеного за сприяння фонду “Відродження” соціологічного дослідження “Моніторинг системи безоплатної правової допомоги у Харківській області”.

Р.РОМАНОВ, зокрема, зазначив, що проблема правової незахищеності сьогодні надзвичайно актуальна для українського суспільства, водночас для її вирішення слід докласти чимало зусиль.

“Лише 1,2% опитаних указали, що ситуація із захистом людей за останні три роки значно покращилася. При цьому 20,9% громадян вважають, що вона стала значно гіршою”, - сказав експерт.

За даними опитування, практично кожний п`ятий опитаний вважає, що безоплатна правова допомога може бути радше шкідливою, ніж корисною. Навіть серед опитаних слідчих 31% відмовились би від послуг безоплатного адвоката, з цією думкою згодні і 30,6% опитаного населення.

Кримінальне провадження у 69,5% випадків відбувалося без участі захисника-адвоката. 34% слідчих ніколи у практиці розслідування кримінальних справ не залучали до участі у справі адвокатів за призначенням.

При цьому Р.РОМАНОВ зауважив, що серед цільових груп респондентів, залучених до дослідження, найгіршу якість безоплатної правової допомоги і найменшу задоволеність її результатами висловили ув’язнені. Зокрема, йдеться про роботу адвокатів, призначених органами досудового слідства або судом. “Найбільшими недоліками безоплатної правової допомоги у кримінальних справах на сьогодні є неуважність і байдужість до інтересів клієнта, що, вірогідно, є проявом низької вмотивованості адвокатів у таких справах”, - підкреслив Р.РОМАНОВ.

72.7% опитаних засуджених осіб дали відповідь, що при затриманні їм взагалі не повідомляли про їхні права. 40.2% засуджених осіб відмовились від адвоката під впливом працівників міліції, в 62.4% випадків особам, що притягувались до кримінальної відповідальності, працівники міліції для "розв`язання проблем" пропонували дати хабара.