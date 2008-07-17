МЗС «ускладнив» українським журналістам спрощений візовий режим

Міністерство закордонних справ України «поділило» журналістів на тих, які підлягають і тих, які не підлягають спрощеному візовому режиму із Євросоюзом. Правом на безкоштовну і полегшену видачу дозволів на подорож до Шенгену мають лише ті працівники пера, які перебувають у Національній спілці журналістів або інших професійних організаціях, перелік яких окремо визначений.

Видача українським журналістам шенгенських віз залишається складною та небезкоштовною. Про це розповідають численні працівники мас-медіа, котрі зверталися останнім часом за дозволами на в’їзд, зокрема, до посольства Німеччини в Україні. Там неофіційно повідомили, що український МЗС та іноземні держави у січні цього року затвердили додаток до Угоди про спрощений візовий режим між Україною та Європейським співтовариством. Згідно із ним, консульства повинні визнавати лише посвідчення журналістів, видані Національною спілкою журналістів України. Начальник прес-служби МЗС Василь Кирилич повідомив в інтерв’ю «Німецькій хвилі», що до посольства і справді потрібно подавати документ, який засвідчує журналістську діяльність: «Тут не йдеться тільки про Національну спілку журналістів. Там є цілі п’ять або може уже й більше інституцій, які вправі засвідчувати, що ви здійснюєте журналістську діяльність». Втім, більшість журналістів, із чим погоджується і Кирилич, не перебувають у жодних професійних спілках. У такому разі, із них буде стягуватися візовий збір 35 євро. Із членів спілок - ні. Недостатнє відстоювання інтересів власних громадян та можливу кон’юнктурну зацікавленість у збільшенні лав НСЖУ Кирилич, однак, спростовує. Дипломат підкреслює, пропозиції до переліку тих, хто засвідчує, що відповідна особа є кваліфікованим журналістом, вносилися Державним комітетом телебачення і радіомовлення, а також за власною ініціативою громадських організацій.

Німецька хвиля