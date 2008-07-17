Мешканець Макіївки відсудив у держави 50 тисяч гривень

50 тис. грн має заплатити держказначейство України 59-річному Віктору Наталусі з міста Макіївка Донецької області. Таке відшкодування чоловік отримає за незаконно порушену кримінальну справу. Рішення Горняцького райсуду набрало чинності минулого місяця.

Віктор Наталуха — колишній депутат міськради. Із 1990 року працював начальником житлового господарства Горняцького району Макіївки. Звільнився 2001-го.

— Посипалися перевірки, — пояснює Віктор Костянтинович. — Це були наїзди, щоб отримати від мене гроші. Я міг відкупитися, але не хотів іти на повідку. Діставали мене оперативник служби по боротьбі з економічними злочинами Дьошин і майор дозвільної системи Таліцький, який узагалі не мав права проводити перевірки.

Наталуху звинуватили в розкраданні держмайна та хабарництві. Заслухали більше ста свідків, відбулося близько сотні судових засідань. 24 грудня 2004 року міська прокуратура закрила справу.

— У кримінальній справі самі протиріччя, — Наталуха гортає звинувачувальний вирок. — Начебто я віддав державні труби, а взамін отримав хабара — чотири корови загальною вагою 15325 кілограмів. На думку слідчого, корова важить більше трьох тонн. Однак недостачі в мене не виявили. За матеріалами справи віддавати труби я давав наказ 16 червня 2001 року. Але я ще в травні звільнився. Начебто я організував злочинну групу, до якої входили завскладом і начальники жеків. Але під слідством опинився чогось тільки я.

За час слідства Віктор Костянтинович двічі сидів у ізоляторі тимчасового утримання.

— Там нема ні світла, ні повітря, — каже Наталуха. — Кинули мене до вбивць. У першій камері було 15 чоловік, але людяності там більше, ніж у слідчого. Я хворію на діабет, у камері мене підтримували, поважали. Колись я служив у стройбаті, працював разом із колишніми в’язнями. Знаю, як поводитися.

Після закриття кримінальної справи Наталуха подав позов проти України. Вимагав відшкодувати 28,5 млн грн морального збитку та 197 тис. матеріального. Стільки втратив через безробіття, а також витратив на бензин і судову тяганину. Горняцький райсуд підтримав позов, зменшивши суму відшкодувань моральних збитків до 50 тис. грн. У відшкодуванні матеріальних Наталусі відмовили.

— Мою кримінальну справу сфабрикували заради міліцейських показників, — упевнений Наталуха. — Усі, хто брав у ній участь, отримали підвищення. А мене ніхто не бере на роботу.

Віктор Наталуха живе разом із батьками. Дружина його покинула.

Газета по-українськи