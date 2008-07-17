За статус біженця для російського злодія в законі поплатяться чиновники

Прокуратура Києва за зверненням народного депутата України, члена депутатської групи «Народна самооборона» Геннадія МОСКАЛЯ порушила кримінальну справу щодо законності надання статусу біженця громадянину Росії Равшану Рафіку огли ДЖАНІЄВУ, який розшукується у своїй країні за скоєння вбивства і є «злодієм у законі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

Зокрема, за результатами перевірки порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання службовими особами Управління міграційної служби в місті Києві своїх службових обов’язків, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 367 ч. 1 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Прокуратурою встановлено, що розгляд заяви Р.ДЖАНІЄВА про надання йому статусу біженця був проведений неповно та необ’єктивно. Службові особи не вжили всіх передбачених законодавством заходів щодо перевірки обставин, які можуть перешкоджати отриманню Р.ДЖАНІЄВИМ статусу біженця, не взято до уваги, що він перебуває у міждержавному розшуку як особа, яка вчинила тяжкий злочин неполітичного характеру та зникла від слідства.

Відтак, Управління міграційної служби в місті Києві надало Державному комітету України у справах національностей та релігій незаконну рекомендацію про надання Р.ДЖАНІЄВУ статусу біженця.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2008 року у Києві співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю під час спецоперації затримали Р.ДЖАНІЄВА. Він був оголошений у міжнародний розшук МВС Республіки Азербайджан за скоєння особливо тяжких злочинів. Як запобіжний захід в Азербайджані йому було обрано арешт.

У червні з’явилася інформація про надання політичного притулку та відповідного статусу громадянину Росії Р.ДЖАНІЄВУ, відомому у кримінальному світі за прізвиськом «Ровшан Ленкорандський».