Ющенко привітав Нельсона Манделу з 90-річчям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Південно-Африканської Республіки у 1994-1999 роках Нельсона Роліхлахла МАНДЕЛУ з нагоди 90-річного ювілею.

“Переконаний, що Ваше життя, боротьба за права людини та подолання режиму апартеїду слугуватимуть яскравим прикладом безкорисливого служіння своєму народу”, - йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Президента України, активна життєва позиція Н.МАНДЕЛИ була одним з визначальних чинників успішного розвитку Південно-Африканської Республіки, а також забезпечення стабільності, миру і процвітання в багатьох державах Африканського континенту.

В.ЮЩЕНКО побажав Н.МАНДЕЛІ “доброго здоров`я, невичерпної енергії та подальших успіхів у справі забезпечення розвитку демократії та прав людини у світі”.