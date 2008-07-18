Через витік інформації в МВС полетять голови?
Проводять службове розслідування
Під час підбиття підсумків роботи столичної міліції за перше півріччя журналіст «Коммерсанта» Костянтин Усов записав виступ міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, що звучав під час закритої частини засідання, і потім написав матеріал. У публікації журналіст відтворив фразу міністра щодо видачі занадто великої кількості посвідок на проживання у Києві громадянам далекого зарубіжжя: «Зачем? У нас что, своей рабочей силы не хватает? Хотите в Китай – берите билет и езжайте туда в отпуск. Можете считать меня расистом, но еще один Харьков или Одессу я в Киеве устроить не позволю. Установка такая: выдаем разрешение, только если он женился на нашей. Потому что с такими темпами мне придется приглашать вьетнамцев и китайцев в милицию вместо вас!». В результаті матеріал «Коммерсанта» передрукувала низка ЗМІ, зокрема УНІАН, from-ua, ОБКОМ, «Комсомольская правда в Украине» та інші, в яких міністра звинувачують у расизмі. А в ГУ МВС України м. Києва розпочалося службове розслідування.
Яким чином кореспондент «Коммерсанта» Костянтин Усов зміг потрапити на закриту частину засідання колегії головного управління МВС України у м. Києві та які це наслідки матиме для організаторів засідання, «ТК» поцікавилася у начальника відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України м. Києва Володимира Поліщука. Він в усьому звинувачує тільки себе.
За словами Володимира Поліщука, організатори планували провести перед засіданням протокольну зйомку, потім власне колегію, а після неї – прес-конференцію. Але формат дещо змінився. Не всі журналісти вийшли після протокольної зйомки, як планувалося. Частина залишилися послухати доповідь начальника ГУ МВС України в м. Києві генерал-лейтенанта Яреми. Після неї всі представники ЗМІ мали вийти, оскільки починалася закрита частина. Майже всі вийшли. «Те, що залишився Костя Усов, я помітив уже тоді, коли почав виступати міністр МВС Юрій Луценко, і мені було незручно виводити його під час виступу, – розповів Володимир Поліщук. – Таким чином він усе й записав. Але після прес-конференції ми домовилися, що він перед публікацією узгодить цей матеріал зі мною, щоб жодні таємниці слідства не потрапили в пресу. Костя так і вчинив: прочитав мені по телефону матеріал, дещо поправив».
Володимир зізнається, що вся ця історія, яка призвела ледь не до міжнародного скандалу, – його прорахунки. «Перший прорахунок – це те, що я дозволив журналісту залишитися на закритій частині засідання, – зазначив Поліщук. – А другий – це те, що я, слухаючи по телефону статтю, не врахував політичного підтексту сказаної міністром фрази “Вы можете считать меня расистом”. Він її сказав не в стверджувальній формі. А в виданнях, які передрукували статтю “Коммерсанта”, вже стоять заголовки “Луценко – расист”».
Володимир Поліщук готовий відповідати за свої професійні прорахунки. «Я сприйму будь-яке рішення щодо цього, навіть звільнення», – сказав він.