Україна та Румунія моніторитимуть дотримання прав нацменшин

У вересні поточного року планується відновити моніторинг дотримання прав національних меншин в Україні та Румунії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Лазарем КОМАНЕСКУ.

В.ОГРИЗКО повідомив, що в ході сьогоднішніх переговорів сторони домовились, що протягом місяця відбудеться зустріч експертів, які мають дати оцінку ситуації, що склалася після призупинення моніторингу прав національних меншин в Україні та Румунії.

В.ОГРИЗКО зазначив, що в Україні виходять з того, що як для нашої країни, так і для Румунії проведення цього моніторингу є дуже важливим. «Ми абсолютно відкриті, й після того, підіб’ємо підсумок, будемо мати нормальний майданчик для розбудови наших відносин у цьому плані», - сказав В.ОГРИЗКО.

При цьому міністр наголосив, що тема національних меншин не може бути предметом будь-яких спекуляцій. Він погодився з думкою міністра закордонних справ Румунії Л.КОМАНЕСКУ про те, що національні меншини – це місток, який поєднує наші країни. «Тому тут ми будемо абсолютно прозорі, адекватні та реалістичні», - додав В.ОГРИЗКО.

У свою чергу, Л.КОМАНЕСКУ констатував досягнення прогресу у переговорах про малий прикордонних рух. «Думаю, що існують умови для якнайшвидшого укладення цієї угоди», - сказав він. Міністр також висловив сподівання, що українська сторона погодиться на відкриття консульства Румунії в Ужгороді і консульського відділу в м.Солотвин на Прикарпатті. Він також повідомив, що українська сторона погодилася на відкриття культурного інституту Румунії в Києві та філіалу цього інституту в Чернівцях.

В.ОГРИЗКО, у свою чергу, констатував позитивну динаміку економічного співробітництва між Україною та Румунією. За його словами, товарообіг за минулий рік становив 1,5 млрд. доларів, що, на переконання міністра, не є межею.