На Чернігівщині відкрили пункт для нелегалів

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на Чернігівщині відкрив пункт тимчасового перебування нелегалів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, він розташований в селі Розсудів Ріпкинського району та підпорядкований Управлінню міграційної служби УМВС України в Чернігівській області.

Новостворений пункт розрахований на одночасне утримування 208 осіб. У будівлі для проживання мігрантів передбачено п’ять окремих відділень, в тому числі для жінок та родин з дітьми.

Штатним розкладом пункту тимчасового перебування для іноземців передбачено 171 посаду працівників органів внутрішніх справ, переважно цивільного складу. Для забезпечення дотримання утримуваними іноземцями правил внутрішнього розпорядку та недопущення вчинення ними протиправних дій штатом передбачені 60 посад цивільних охоронників і 10 посад міліціонерів для супроводу утриманих.

Крім того, за даними ДЗГ, з метою забезпечення тут належного санітарно-епідемічного режиму, надання утримуваним невідкладної кваліфікованої медичної допомоги та їх медичного обслуговування штатним розкладом передбачено пункт охорони здоров’я з ізолятором на п’ять ліжок.

Відповідно до Положення про пункт тимчасового перебування, іноземці, які утримуються, забезпечуються триразовим гарячим харчуванням за відповідними нормами. До речі, додали в ДЗГ, харчування здійснюється за релігійними уподобаннями.

Пункт обладнаний необхідними системами енергозабезпечення, водозабезпечення, сучасними біоочисними спорудами, засобами зв’язку тощо.

Незабаром ще два таких приймальники-розподільники планується відкрити на півдні та сході України.