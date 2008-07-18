Луценко хоче навести порядок у видачі дозволів іноземцям

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вимагає, щоб в сфері видачі дозволів іноземним громадянам на проживання в Україні був наведений порядок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відкриття пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні у с. Розсудів Чернігівській області.

За даними міністра, в рік приблизно чотирьом тисячам іноземних громадян надається право на проживання в Україні на підставі норми закону, що вони 3 роки перебували в Україні і мають житло та роботу.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що його стурбованість викликана тим, що багато довідок про перебування в Україні є фіктивними.

«Відбуваються маніпуляції у змові з працівниками міліції та іншими аферистами, які заробляють на цьому кошти», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслив, що в цій сфері необхідно навести порядок, захистивши український закон і українські інтереси.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно на колегії Київської міліції він говорив про необхідність обмежити видачу дозволів на перебування в Україні іноземним громадянам, міністр зауважив, що його фраза була вирвана з контексту.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він наголошував лише на тому, що необхідно навести лад у сфері видачі цих дозволів.

«І будь-хто, хто критикує мене, хай називає мене не спеціалістом, расистом, але потрібно поставити надійний заслін тим, хто фіктивно отримує документи на постійне проживання, не маючи жодних умов для життя в Україні», - сказав міністр, додавши, що це здебільшого люди, які можуть створювати проблеми як криміногенного, так і медичного характеру.

Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що наводитиме лад в цій сфері, незважаючи ні на що.

«Я буду в першу чергу піклуватися про інтереси і зайнятість українців, при цьому приязно ставлячись до людей інших рас і національностей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслив, що, даючи завдання підлеглим навести лад в сфері видачі дозволів, не чинить нічого протизаконного.

«Мене ніхто не може запідозрити, що я не люблю грузинський народ, починаючи від моїх близьких стосунків з Давидом ЖВАНІЄЮ, закінчуючи моєю дружбою з міністром внутрішніх справ Грузії. Але, повірте, що сотні вихідців з кавказького регіону і з Грузії, зокрема, сьогодні становлять підвищену небезпеку на вулицях і в помешканнях наших громадян. І тому дружба дружбою, а служба – службою», - сказав міністр.