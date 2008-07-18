Україні дадуть 30 млн євро на виконання угоди про реадмісію

Найближчим часом в Україну надійдуть 30 млн. євро від Євросоюзу на забезпечення виконання угоди про реадмісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Представництва Європейської Комісії в Україні посол Ієн БОУГ на брифінгу для преси після відкриття на Чернігівщині пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Він нагадав, що Європейський Союз взяв на себе зобов’язання працювати з Україною в сфері міграції. В рамках цієї домовленості приблизно 3 тижні тому була підписана фінансова угода щодо виділення 30 млн. євро.

«Я думаю, що досить скоро Україна може отримати ці кошті», - сказав І.БОУГ.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО розповів журналістам, що протягом останніх 5 років щорічно приблизно 20 тис. нелегальних мігрантів затримуються на території України.

При цьому він зауважив, що це лише частина тих, хто прямує зі своїх країн до ЄС у пошуках кращої долі.

«Ми чудово розуміємо, що ці люди порушили закон, але не від доброго життя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, щорічно Україна депортує приблизно 10 тис. нелегалів. Але в державі практично немає спеціально облаштованих таборів для їх утримання. Тим більше, що після того, як Україна ратифікувала угоду про реадмісію з ЄС, а Російська Федерація поки цього не зробила, за прогнозами Ю.ЛУЦЕНКА, може скластися така ситуація, що колосальна кількість нелегалів з ЄС може накопичитись в Україні.

«Мова не йде, що це погані люди, але люди без документів, житла, часто змушені займатись кримінальними діями, пов’язаними із пошуками заробітку. І тому йде мова про необхідність локалізації цієї проблеми», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр висловив сподівання, що за допомогою коштів, виділених ЄС, Україна зможе побудувати ще ряд пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Крім того, він вважає, що зменшити хвилю нелегальних мігрантів можна за допомогою впорядкування візового режиму з іншими країнами.

«Ви знаєте, Україна примудрилась скасувати візовий режим для Європи, перетворивши Україну в дуже привабливу територію і не лише для туристів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що на заміну українські громадяни нічого не отримали.

Довідка УНІАН. 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та про реадмісію. Ці угоди набули чинності з 1 січня 2008 року.