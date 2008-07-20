Представники Карпачової розслідують бійку на Графській пристані

Робоча група Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Севастополі вивчає ситуацію, що склалася в результаті конфлікту на Графській пристані 5 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського омбудсмана, нагадавши, що група відбула до Севастополя 17 липня.

За даними прес-служби, впродовж двох днів представники Уповноваженого зустрілися з керівництвом Севастопольської міськдержадміністрації і міськради, командуючим ВМС України Ігорем ТЕНЮХОМ, депутатами Верховної Ради України, міської та районних рад міста Севастополя, начальником управління МВС України в місті Севастополі Валерієм ПЕТУХОВИМ, а також з безпосередніми учасниками, очевидцями і потерпілими внаслідок конфліктної ситуації.

Представники Уповноваженого з прав людини відвідали також севастопольський ізолятор тимчасового тримання, де знаходиться під арештом один з учасників зіткнень з військовослужбовцями ВМС України депутат Ленінської районної ради міста Севастополя Олександр ДАНІЛОВ.

Представники Уповноваженого з прав людини прийняли і мешканців Севастополя із зверненнями, які стосуються захисту їхніх конституційних прав і свобод, а також вивчають документи щодо конфлікту на Графській пристані.

На думку представників омбудсмана України, суспільно-політична ситуація в Севастополі залишається напруженою, оскільки органами влади не вжито необхідних заходів з усунення причин інциденту. Звертає увагу, зазначають у прес-службі, і така обставина: конфлікт стався напередодні річниці Чорноморського флоту Російської Федерації, яка “для більшості городян є традиційним святом”.

Робоча група Уповноваженого з прав людини продовжує здійснювати комплексний моніторинг ситуації в Севастополі з метою попередження надалі порушень прав і свобод жителів міста і військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.