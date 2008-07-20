8 жінок і вчитель музики засуджені до страти за незаконний секс

Суд Ірану засудив до побиття камінням до смерті засуджених за злочини сексуального характеру жінок і чоловіка, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на недільну заяву адвокатів засуджених.

Вісім жінок у віці від 27 до 43 років звинувачувалися в проституції, інцесті та перелюбстві. 50-річний чоловік, вчитель музики, засуджений до смерті за незаконне заняття сексом з учнем.

Адвокати засуджених заявили на прес-конференції, що мають намір добиватися перегляду смертних вироків, які, згідно із законом, можуть бути приведені у виконання у будь-який час.

Останній раз суд Ірану санкціонував побиття камінням до смерті одного злочинця рік тому. Це викликало критику різних правозахисних груп, Євросоюзу і високопоставлених представників ООН.

Іран у відповідь вказував на беззаконня на Заході, зокрема, на ситуацію з ув`язненими на американській базі в Гуантанамо, відзначає агентство.