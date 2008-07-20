Бідолашний ”Леманн Тімбер” сьогодні вночі таки дістанеться порту

Німецький суховантаж Lehmann Timber, який побував у руках піратів Сомалі і був звільнений, в ніч з неділі на понеділок прибуде в оманський порт Салала, повідомила «5-му каналу» Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА в неділю.

«Сьогодні вночі наша спеціальна робоча група на чолі з Уповноваженим з прав людини зустрічатиме екіпаж судна Lehmann Timber. З капітаном ми переговорили, і вночі відвеземо їх до готелю, де вони мають прийти до тями, буде надано першу медичну допомогу. Вже вранці вони повинні будуть пройти медобстеження в лікарні додатково, і лише після цього приступатимуть до передачі судна новому наступному екіпажу, який вже кілька днів чекає їх в порту Салала», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Судно має прийти в порт Салала біля опівночі. Зараз судно з моряками рухається уздовж берега. До суші залишилося 42 милі, шторму фактично немає.

По прибуттю моряків зустрінуть медики і українські дипломати. Вони вестимуть переговори про надання потерпілим не тільки медичної допомоги, але й матеріальної компенсації.

Як повідомляв УНІАН, пірати Сомалі 8 липня звільнили в обмін на викуп захоплений 28 травня в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі німецький суховантаж. Екіпаж судна налічує 15 осіб. Капітан - громадянин Росії, у складі команди четверо громадян України, один громадянин Естонії і дев`ять громадян М’янми. 11 липня на судні вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна і воно лягло в дрейф. У районі дрейфу довгий час зберігалася штормова погода. 15 липня суховантаж був узятий на буксир і відтоді намагається дістатися порту Салала.