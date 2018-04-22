Луценко в таборі для нелегальних мігрантів (фоторепортаж)

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, голова представництва Єврокомісії Ієн Боуг і т. в. о. голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джеймс Дезні відкрили пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, у с. Розсудів (Ріпкинський р-н,Чернігівська область).

18 липня такий пункт був відкритий Міністерством внутрішніх справ України у партнерстві з Європейською Комісією.

З метою підвищення стандартів перебування нелегальних мігрантів на території України колишнє військове містечко було обладнано меблями, комп’ютерною технікою та спеціальним устаткуванням на загальну суму близько 300 тис. євро. Новостворений пункт розрахований на одночасне утримування 208 осіб. У будівлі для проживання мігрантів передбачено п’ять окремих відділень, в тому числі для жінок та родин з дітьми.

Для співробітників МВС України, які працюють в цьому закладі, було проведено інтенсивне навчання з питань захисту прав мігрантів у відповідності до стандартів ЄС. Всі ці заходи є частиною проекту ЄС ”Посилення потенціалу управління міграцією в Україні (фаза I та II)”, на виконання якого Європейська Комісія надала приблизно 7 млн. 200 тис. євро

Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН