Дублювання не шкодить: касові збори в кінотеатрах зросли на 4 %

Надходження від кінопрокату в Україні за перше півріччя 2008 року зросли на 6,3 млн. грн. або на 4 % - до 151,5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в міжнародній асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association (MPA).

Згідно з даними MPA, за перше півріччя минулого року надходження від кінопрокату в Україні становили 145,2 млн. грн.

За словами генерального директора кінопрокатної компанії B&H Film Distribution Богдана БАТРУХА, оприлюднені MPA дані свідчать про те, що на ринку кінопрокату в Україні сьогодні відсутні якісь негативні тенденції, він продовжує стабільно зростати.

«Сьогодні вже з упевненістю можна говорити, що окремі заяви про якісь проблеми з прокатом дубльованих українською мовою кінофільмів мали не економічний, а політичний підтекст, і були зроблені або далекими від реалій ринку людьми, або просто циніками», - зазначив гендиректор B&H.

«Українці як на заході, так і на півдні, сході країни продовжували і продовжують ходити в кінотеатри. А єдиною проблемою, яка їх справді турбує, є якість кінопродукції, яку вони дивляться», - додав Б.БАТРУХ.

Довідка УНІАН. Motion Picture Association (MPA) була заснована 1945 року для допомоги міжнародній кіноіндустрії. Асоціація є спонсором декількох нагород.

Членами МРА є найбільші виробники і дистриб’ютори фільмів у світі - Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal City Studios, Walt Disney Studios, 20 Century Fox Film, Warner Bros та ін.

Згідно з даними опитування, проведеного компанією First Movies International у грудні 2007 року на замовлення Sony та Disney, 19% опитаних заявили про необхідність збільшення кількості фільмів, що дублюються українською, ще 24% респондентів підтримують таку ідею, 30% опитаних нейтрально до цього ставляться.