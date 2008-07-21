Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання на прохання Грузії

Рада Безпеки ООН проведе в понеділок позачергове засідання у зв`язку із зверненням Грузії про порушення її повітряного простору російськими ВПС, повідомила прес-служба ООН.

Грузинська сторона звернулася в РБ ООН у зв`язку з інцидентом 8 липня - пролітанням військових літаків РФ над зоною грузино-осетинського конфлікту, що Тбілісі розцінив як воєнну агресію.

У листі постпредства Грузії при ООН на ім`я голови РБ ООН міститься запит про проведення термінового засідання Ради Безпеки для обговорення питання "про порушення її повітряного простору", який "поставив під загрозу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії".

Російська влада заявила, що літаки ВПС РФ облетіли зону грузино-осетинського конфлікту для уточнення обстановки, оскільки була ймовірність вторгнення грузинських формувань. Цхінвалі стверджує, що Росія своїми діями запобігла війні Грузії з Південною Осетією. Засідання пройде в закритому режимі.

За словами в`єтнамського дипломата, чия країна головує в липні в РБ ООН, відповідно до процедури Рада надасть слово постійному представникові Грузії при ООН. Після цього зможе висловитись будь-хто з членів РБ. Ніякої офіційної заяви за підсумками консультацій не очікується, сказав дипломат.

Останнім часом різко загострилася ситуація навколо невизнаних самопроголошених республік Абхазія і Південна Осетія, де відбулася серія вибухів і перестрілок. Це буде вже друге позачергове засідання Ради Безпеки за ініціативою Грузії за останні два місяці. 29 травня РБ ООН розглянула на прохання Грузії питання про збитий 20 квітня над Абхазією безпілотника, не прийнявши ніяких документів.

Зараз на розгляді членів РБ ООН перебуває внесений Росією 8 липня проект резолюції, в якій висловлюється "глибока стурбованість" нещодавніми вибухами бомб у зоні грузино-абхазського конфлікту і міститься заклик до обох сторін, насамперед до Тбілісі, взяти на себе зобов`язання про незастосування сили.

За часів СРСР Південна Осетія мала статус автономної області у складі Грузії. У 1991 році перший президент країни Звіад Гамсахурдіа скасував автономію, що призвело до збройного конфлікту між Тбілісі і Цхінвалі, що тривав до 1992 року, в результаті якого Грузія втратила контроль над цією територією, але не визнала її незалежності. Мир в зоні конфлікту підтримує змішаний миротворчий контингент, який складається з трьох батальйонів, - російського, грузинського і північно-осетинського.

Органом врегулювання конфлікту є Змішана контрольна комісія із співголовами від Росії, Грузії, Північної Осетії і Південної Осетії. Останнім часом офіційний Тбілісі ставить під сумнів роботу в цьому форматі.