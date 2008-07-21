У Швеції ввели закон про тотальне прослуховування

Швецькі противники закону про прослуховавуння подають скаргу в Європейський суд з прав людини.

У законі йдеться про надання співробітникам спецслужб можливостей прослухування міжнародних телефонних переговорів і вивчення електронного листування з метою запобігання терористичним актам.

Декілька мільйонів дзвінків в законодавчі органи, протести, що висловлюються із сторінок ЗМІ, а також інші заходи, зроблені правозахисниками, не принесли бажаного результату. Тепер група противників закону, очолювана юристами і університетськими професорами, має намір відстоювати свої права в Європейському суді з прав людини.

Позовна заява була подана у вказану інстанцію на минулому тижні. Сторона, яка подала позов, стверджує, що ухвалений закон порушує положення Європейської Конвенції по захисту прав людини, і вважає, що зміна законодавства ставить під загрозу недоторканість приватного життя не лише шведських громадян, але і жителів інших європейських країн.

Майдан