У Страсбурзі ухвалили перше рішення щодо ”дідовщини” у російській армії

П`ятисотою постановою відносно Росії Європейський суд з прав людини присудив громадянинові Росії Євгенію ЧЕМБЕРУ компенсацію у розмірі 10 тисяч євро у зв`язку з порушенням його прав під час проходження строкової служби в армії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Центру судового захисту "Громадянин і армія" Максим БУРМИЦЬКИЙ.

За інформацією М.БУРМИЦЬКОГО, суд постановив, що відносно Є.ЧЕМБЕРА мало місце порушення ст. 3 (заборона тортур, а також жорстокого і принижуючого людську гідність поводження), а також ст. 13 (право на ефективні засоби правового захисту) Європейської Конвенції про права людини.

Ця постанова Європейського суду стала першим рішенням, прийнятим за скаргою жертви так званих «нестатутних відносин» в російській армії. Є.ЧЕМБЕР був призваний до військової служби в кінці 2000 року. Служба, як вказав у своїй скарзі потерпілий, із самого початку була пов`язана із жорстоким і нелюдським поводженням. В кінці січня 2001 року командир наказав Є.ЧЕМБЕРУ і ще трьом новобранцям перенести вісь вантажного автомобіля ЗІЛ на інше місце. В результаті заявник пошкодив хребет і не зміг виконати цей наказ, за що був жорстоко побитий. У медичній допомозі йому було відмовлено.

У лютому 2001 року рядовий Є.ЧЕМБЕР був переведений в іншу військову частину, в Астрахані, де знов звернувся за медичною допомогою, в якій йому було відмовлено, однак він був звільнений від важких фізичних навантажень за медичними показами. Але вже в березні 2001 року Є.ЧЕМБЕРУ та іншим військовослужбовцям наказали присісти 350 разів як покарання за неякісне прибирання казарми. Після декількох сотень присідань Є.ЧЕМБЕР впав і був доставлений у санітарну частину. Згодом йому поставили діагноз "закрита травма хребта у поєднанні з порушення кровообігу на рівні нижньої частини грудної клітки спинного мозку". 28 червня 2001 року Є. ЧЕМБЕР був звільнений від військової служби за станом здоров`я.

Отримавши на службі інвалідність, Є.ЧЕМБЕР звернувся за відповідними виплатами і призначенням пенсії, проте йому було відмовлено. Спроби притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які жорстоко поводилися із потерпілим, стягнути матеріальний збиток, заподіяний здоров`ю під час проходження служби, а також встановити причинно-наслідковий зв`язок між настанням інвалідності і військовою службою також виявилися безрезультатними.

Після того, як добитися справедливості, використовуючи механізми російського правосуддя, не вдалося Є.ЧЕМБЕР звернувся до Європейського суду з прав людини. Судом були встановлено, що солдат постраждав в результаті нелюдського поводження: знущання в армії заподіяли йому фізичні і моральні страждання. Крім того, по факту не було проведено адекватного розслідування, і винні в тому, що молода людина залишилася інвалідом, не були покарані. Цікаво, що заявник вимагав лише встановлення факту порушення його прав без матеріальної компенсації, проте Європейський Суд присудив компенсацію у розмірі 10 тисяч євро.

Також судом було встановлено, що Є.ЧЕМБЕР був призваний до армії з важким хронічним захворюванням, яке не дозволяло йому проходити військову службу. Таким чином, на європейському рівні офіційно визнано, що огляд громадян під час призову на військову службу в Росії проводиться неякісно, що робить можливим призов непридатних до проходження військової служби.