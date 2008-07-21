Мін‘юст пропонує для обговорення концепцію міграційної політики

Міністерство юстиції пропонує затвердити Концепцію державної міграційної політики та привести міграційні процеси в державі у відповідність до міжнародних стандартів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мін’юсту.

Відповідний проект Закону України «Про Концепцію держаної міграційної політики України» виставлено для надання пропозицій та зауважень на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua).

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, Концепцією пропонується визначити зміст і спрямування державної міграційної політики, а також напрями удосконалення законодавчого та інституційного забезпечення міграційних процесів в державі.

За словами міністра, аналіз чинного законодавства та практики його застосування дозволяє дійти висновку про наявність системних проблем у міграційній сфері, зокрема, через відсутність прогресу у їх вирішенні протягом тривалого часу. Крім того, законодавство України про біженців потребує удосконалення відповідно міжнародних стандартів та кращої європейської практики. Невирішеним залишається питання запровадження в Україні інституту притулку, право на який для іноземців та осіб без громадянства встановлено частиною другою статті 26 Конституції України.

Концептуальна невизначеність державної міграційної політики України не дозволяє підвищувати ефективність протидії таким явищам, як незаконна міграція, відтоку за межі України найбільш кваліфікованої частини трудового та інтелектуального потенціалу тощо.

Також, в Україні, на відміну від інших європейських держав, відсутні правові інститути допоміжного захисту іноземців та осіб без громадянства, які не є біженцями, проте повернення яких до країни походження чи громадянської належності є неможливим з огляду на необхідність виконання Україною міжнародних зобов’язань з прав людини, а також тимчасового захисту іноземців та осіб без громадянства, які у зв‘язку з неможливістю їх проживання або перебування на території країни походження, викликаною екологічними, техногенними та іншими обставинами надзвичайного характеру, масово прибули на територію України чи до її кордонів.

Результатом реалізації Концепції, за словами Міністра юстиції, має стати послідовне вирішення існуючих проблем у сфері міграції. Зокрема, забезпечення якісно нового рівня управління міграційними процесами в державі; узгодження національного законодавства у сфері міграції із міжнародними та європейськими стандартами; покращення боротьби з незаконною міграцією, адаптації й інтеграції мігрантів в українське суспільство тощо.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України прийматимуться на електрону адресу: constlaw@minjust.gov.ua до 26 липня 2008 року.