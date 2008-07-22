30 серпня відбудеться концерт "КОРДОН 803" для 40 тисяч гостей на місці майбутнього перетину українсько-польського кордону за участі зірок української естради — „Океану Ельзи”, „Тартака” та „Бум Бокс” та польської — «Kayah», «T. Love», «Karimski Club». Це дійство прогримить у м. Угринів/Долгобичів, що біля Сокаля, Львіської області, завдяки, зокрема, фінансовій підтримці благодійного фонду Арсенія Яценюка OPEN UKRAINE.

Після заходу всі гості мають змогу внести свою частку у закладення майбутнього перетину кордону: демонтують дроти (www.kordon803.com.ua). На фестиваль приїдуть не лише українці, а й гості з усіх сусідніх країн — поляки, білоруси, німці, чехи, словаки; також молодь, представники громадських організацій, органів державної влади, бізнесу, політики, дипломати, відомі діячі культури. Концерт проводиться в рамках V Європейських днів добросусідства, які організовують Фундація духовної культури пограниччя та Академія Української Молоді. Вхід вільний.

Контактна особа:

Лариса Сивак, Фонд Open Ukraine, (044) 235-5298, ls@openukraine.org