Російським телеканалам пригрозили дискваліфікацією з українського ефіру

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення попереджає російські телеканали, що розгляне питання про правомірність їхньої присутності у кабельних телемережах України в разі продовження дезінформування глядачів та зумисних спекуляцій на темах, що провокують політичні протистояння, шкодять добросусідським відносинам України та Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві Нацради, розміщеній на її офіційному сайті.

“Прикро, але факт: всі намагання Національної ради цивілізовано, у відповідності до загальноприйнятих у всьому світі законодавчих, етичних і моральних норм, вибудувати стосунки між зарубіжними та вітчизняними суб’єктами діяльності в інформаційному просторі України наштовхуються на істеричний супротив провайдерів програмної послуги та деяких російських ЗМІ”, наголошує Нацрада.

Враховуючи, що йдеться про іноземні телеканали, Національна рада проінформувала МЗС України про можливі наслідки для тих, хто спекуляції на тему українсько-російських відносин зробив своїм основним жанром.

У листі до МЗС, зокрема, йдеться: „У зв’язку з наполяганням Національної ради на адаптації іноземних телепрограм, що передбачено чинним законодавством, деякі представники української телеіндустрії, провайдери програмної послуги розгорнули справжню кампанію дезінформації громадськості, загострення політичних протистоянь та соціальної напруги, спекулюючи на мовній темі. За активної допомоги окремих російських телеканалів поширюються абсурдні твердження про те, що Національна рада вимагає від російських телекомпаній, що поширюють свої програми у кабельних телемережах України, перекладу їх програм на українську мову”.

У Нацраді зауважують, що спекуляції на мовній темі стали мало не головною новиною темою сюжетів деяких російських ЗМІ, й особливо цим відзначається РТР „Планета”. “Неперевірена, тенденційна, а часто і відверто провокативна інформація стає нормою для цього телеканалу”, наголошують у Нацраді.

Національна рада відповідально заявляє, що мова телепрограм ніколи не була приводом для відмови провайдерам у праві транслювати російські канали на територію України. Так, із 45 іноземних програм, які Національна рада вважає адаптованими до вимог українського законодавства і рекомендує для включення до українських кабельних телемереж, лише 8 виходять в ефір італійською, англійською, французькою, німецькою мовами, решта 37 – російською. “Ми вдячні цим зарубіжним телекомпаніям за збагачення інформаційної палітри нашої країни”, йдеться у заяві.