До Києва сьогодні прибувають моряки з ”Леманн Тімбер”
10:59, 22 липня 2008Права людини
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В аеропорту пройде прес-конференція
Сьогодні, 22 липня, до Києва з Оману чартерним авіарейсом прибувають звільнені з піратського полону моряки "Леманна Тімбера".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Після прибуття літака з Салали до Києва відбудеться спільна прес-конференція омбудсмана України Ніни КАРПАЧОВОЇ і моряків "Леманна Тімбера".
За даними прес-служби, прес-конференція почнеться 22 липня о 15.00 у Лазуровій залі аеропорту "Бориспіль".
Акредитація на захід проводиться за телефонами: (044)253-75-23, (044) 253-21-54.
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