До Києва сьогодні прибувають моряки з ”Леманн Тімбер”

Сьогодні, 22 липня, до Києва з Оману чартерним авіарейсом прибувають звільнені з піратського полону моряки "Леманна Тімбера".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Після прибуття літака з Салали до Києва відбудеться спільна прес-конференція омбудсмана України Ніни КАРПАЧОВОЇ і моряків "Леманна Тімбера".

За даними прес-служби, прес-конференція почнеться 22 липня о 15.00 у Лазуровій залі аеропорту "Бориспіль".

Акредитація на захід проводиться за телефонами: (044)253-75-23, (044) 253-21-54.