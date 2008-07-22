Президент зупинив дію постанови Кабміну щодо міграційної політики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом № 643/2008 від 21 липня зупинив дію постанови Кабінету міністрів №558 від 18 червня 2008 року «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики» та одночасно звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документу.

Текст відповідного Указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

В Указі йдеться, що Кабінет міністрів України з метою оптимізації системи державного управління у сфері міграції поклав на Міністерство внутрішніх справ України виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців, та з координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної міграційної політики до законодавчого визначення протягом одного року питання, пов`язаного з утворенням відповідного центрального органу виконавчої влади.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вказує на те, що постановою Кабміну також перейменовано Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у Державний департамент міграційної служби. Ще одним пунктом постанови до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України передано пункти тимчасового розміщення біженців; до складу Державного департаменту міграційної служби - органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, утворені відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 травня 2004 року №700.

“Постанову №558 видано Кабінетом міністрів України всупереч положенням Конституції України”, - вважає Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що Конституція України має найвищу юридичну силу. “Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції України). Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6 Конституції України). За частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України”, - йдеться в Указі.

Крім того, в указі Президента відзначається, що забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом (частина третя статті 17 Конституції України). “За приписом пункту 22 частини першої статті 85 Основного Закону держави до повноважень Верховної Ради України належить затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України. Пункт 10 частини першої статті 92 Конституції України передбачає, що виключно законами України визначаються засади регулювання міграційних процесів”, - уточнюється в документі.

“Усупереч наведеним конституційним положенням Кабінет Міністрів України своєю постановою покладає на Міністерство внутрішніх справ України виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців, та з координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної міграційної політики.

Законом України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» затверджено загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України. При цьому функціонування самостійних територіальних органів державних департаментів, що діють у складі Міністерства як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом міністрів України, зазначеним Законом не передбачено”, - пояснює В.ЮЩЕНКО.

За таких обставин, вважає глава держави, передавши до сфери управління МВС пункти тимчасового розміщення біженців до складу Державного департаменту міграційної служби органи міграційної служби в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, Кабінет Міністрів України змінив загальну структуру та чисельність Міністерства внутрішніх справ України.

“Відтак, видавши постанову №558, Кабінет міністрів України вирішив питання, віднесені Конституцією України до повноважень Верховної Ради України, врегулював підзаконним актом питання, віднесені Основним Законом держави до регулювання виключно законами України, чим порушив вищезазначені норми Конституції України, а також вимоги частини третьої статті 113, частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов`язують Кабінет міністрів України керуватись у своїй діяльності, зокрема, Конституцією України, видавати постанови і розпорядження в межах своєї компетенції”, - йдеться в Указі.

Водночас, В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо невідповідності Конституції України постанови Кабміну №558 від 18 червня 2008 року.

Президент уповноважив брати участь у конституційному провадженні за цим поданням заступника глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.