Прикордонники запевняють, що працюють за межами можливостей

Прикордонний контроль у багатьох пунктах пропуску здійснюється за межею їх проектних можливостей.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, сьогодні в країні спостерігається значне зростання потоку осіб і транспортних засобів, які прямують через державний кордон. Так, загалом за минулий тиждень цей потік у порівнянні з попереднім зріс на 10 %. У червні цього року Державна прикордонна служба України уперше відмітила рекордну – понад 300 тисяч – кількість осіб, які перетнули державний рубіж протягом однієї доби. Зараз пропуск 300-340 тисяч осіб і 60 тисяч транспортних засобів за добу для прикордонників – уже звичайне явище.

У зв’язку з цим, Державна прикордонна служба України приносить вибачення за ті незручності, з якими громадяни можуть зіткнутися в пунктах пропуску та перед ними.

Водночас у прес-службі зазначають, що прикордонники працюють на межі своїх можливостей. Багато перепускних пунктів працюють в посиленому режимі. Для здійснення прикордонного контролю залучені резерви, введено додаткові групи контролерів, а також залучено наявні мобільні комплекси прикордонного контролю на базі автомобілів „Газель”. Крім того, розглядається питання введення нової технології оформлення пасажирів чартерних рейсів в аеропорту „Бориспіль”, яка має значно скоротити тривалість оформлення пасажирів.

Прикордонники роблять все можливе для того, щоб людям не доводилося тривалий час очікувати в чергах, однак досягти бажаного результату з об’єктивних причин не завжди вдається. Зокрема, наголошують у прес-службі, міжнародний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю "Нові Яриловичі", що у Ріпкінському районі Чернігівської області, пропускає в 4 рази більше людей і в 2 рази більше машин, ніж це передбачено проектними можливостями. Цей пункт пропуску має проектну пропускну добову спроможність 2500 осіб та 1100 автомобілів, а фактично минулої суботи, 19 липня, в ньому оформлено майже 10 тисяч осіб і майже 2170 автомобілів, а 20 липня – 10247 осіб та 2263 транспортних засобів.

Разом з тим прикордонники запевняють, що незважаючи на збільшення кількості осіб і транспортних засобів, якість оглядової роботи не зменшилася. Зокрема, у першому півріччі 2008 року виявлено на 6 % (227 осіб) та 9 % (173 особи) більше осіб з підробленими документами та без документів відповідно.