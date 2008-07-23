Лесбійці програли суд лесбіянкам

Грецький суд у вівторок, 22 липня, не задовольнив колективний позов жителів острова Лесбос, в якому острів`яни вимагали закріпити за ними ексклюзивне право називатися лесбійцями і лесбійками, повідомляє інтернет-видання Earth Times.

Нагадаємо, група мешканців грецького острова Лесбос у квітні цього року подала позов проти Грецького союзу геїв і лесбіянок (OLKE). Острів`яни вимагали закріпити за ними виняткові права на слово "лесбійський" і виключити це слово з назви союзу.

Лесбоський активіст Дімітріс Ламброу (Dimitris Lambrou) раніше неодноразово заявляв, що жителі Лесбосу постійно зазнають приниження через те, що назва острова "привласнена" прихильницями жіночого одностатевого кохання.

Cуд визнав, що мешканці острова на мають ніяких виняткових прав на слово "лесбійський" і в позові відмовив. Представник OLKE Евагелія Вламі (Evagelia Vlami) так прокоментувала рішення суду: "Це слово використовується не тільки в назві нашого союзу. Воно загальновживане в Європі, США, Великобританії і Росії".

Видання нагадує, що грецький острів має і іншу назву - Мітілена. Проте світову популярність острів одержав завдяки поетесі Сапфо, яка жила там в VI столітті до нашої ери і писала вірші, присвячені жіночому коханню.

Лента.ру