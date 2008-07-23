Біженця з Азербайджану розшукують за тяжкий злочин

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу щодо заступника голови Державного комітету у справах національностей та релігії за надання статусу біженця громадянину Російської Федерації, який за вчинення тяжкого злочину перебуває в розшуку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на початку січня цього року до ГУБОЗ МВС України надійшло повідомлення з МВС Російської Федерації про те, що до Києва вилетів громадянин Російської Федерації, уродженець Азербайджану Д., який за вчинення тяжкого злочину перебуває в розшуку.

Після офіційного підтвердження Головним управлінням карного розшуку МВС Республіки Азербайджан підстав для затримання у лютому цього року Д. було затримано працівниками ГУБОЗ МВС України у порядку ст. 106 Кримінально-процесуального кодексу України.

Постановою Шевченківського районного суду міста Києва йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 40 діб, а 21 березня прийнято рішення про утримання під вартою до вирішення питання щодо екстрадиції до Республіки Азербайджан.

Незважаючи на це, у червні цього року Д. було надано статус біженця, що унеможливило здійснити його екстрадицію.

У ході перевірки підстав надання Д. статусу біженця було встановлено, що один із заступників голови Держкомітету у справах національностей та релігії, ігноруючи документи правоохоронних органів України, які свідчили про вчинення Д. тяжкого злочину неполітичного характеру на території Азербайджану, наявності постанови суду про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді арешту та усупереч вимогам ст. 10 Закону України «Про біженців», зловживаючи службовим становищем, надав незаконні вказівки підлеглим підготувати, за зверненням Д., необгрунтований висновок про можливість надання йому статусу біженця.

За цим фактом на початку липня цього року зібрані матеріали в порядку ст. 97 КПК України були направлені до Генеральної прокуратури для прийняття рішення згідно із чинним законодавством.

Кримінальну справу відносно заступника голови Держкомітету у справах національностей та релігії порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам. Справу направлено для організації проведення досудового слідства прокурору Києва.