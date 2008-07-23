Карпачова: кожен з моряків мас отримати 100 тис. євро компенсації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА має намір у судовому порядку захищати право українських моряків, звільнених з піратського полону в Сомалі, на отримання кожним з них компенсації за моральну та фізичну шкоду в розмірі 100 тис. євро від власників судна «Леманн Тімбер».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА повідомила на прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» після повернення чотирьох українських і одного російського моряка до України.

«Ми зараз вирішуємо, в який суд ми подаватимемо позов, тому що існують різні процедури, але позов ми висуватимемо, і зараз можу сказати, що ми пропонували їм виплатити компенсацію в розмірі 30 тис. євро, але нам копійки не дали. Тепер ми виставлятимемо моральну шкоду в розмірі по 100 тис. євро кожному», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Водночас Уповноважений з прав людини додала, що зараз фахівці тільки почали відпрацьовувати можливий позов. «Таких прецедентів поки що не існує, але зазвичай такі справи нічим не закінчуються, і судновласники найчастіше уникають відповідальності», - додала вона.

Н.КАРПАЧОВА також повідомила, що має намір ініціювати ратифікацію парламентом України конвенції Міжнародної організації праці № 179, яка регулює процедуру найму моряків і захисту їхніх прав.

Коментуючи суму викупу, сплаченого судновласниками за звільнення екіпажу судна «Леманн Тімбер», Н.КАРПАЧОВА сказала: «Коли ми поставили питання в Салала, то мені сказали, що не 750 тис. дол., а набагато більше – мільйони, мільйони, мільйони».

Водночас капітан судна «Леманн Тімбер» Валентин БАРТАШОВ уточнив, що перша сума викупу була названа в розмірі 3 млн. доларів. У відповідь на цю умову компанія-судновласник, за його словами, заявила, що може виділити тільки 200 тис. доларів.

«Зрештою торги дійшли до одного мільйона, компанія підняла свою ціну до 550 тис., потім пірати знизили свої вимоги до 750 тис., а компанія заявила, що може виплатити тільки 597 тис. доларів. Йшла гра людськими життями», - відзначив В.БАРТАШОВ.

Ще один член екіпажа, старший механік судна Віталій РУДНИЧЕНКО (громадянин України) також підтвердив, що сума викупу становила 750 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» захопили пірати Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту перебували 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнено 8 липня після сплати викупу, після чого воно попрямувало в портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, і судно лягло в дрейф. 15 липня вранці до судна прибув буксир, і після стикування обидва судна попрямували в Салалу, куди прибули 21 липня.