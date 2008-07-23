СБУ поіменно назве винних у Голодоморі і репресіях

Служба безпеки України оприлюднює складений за її архівними матеріалами перший список партійних і радянських діячів, керівників каральних органів – Об’єднаного державного політичного управління (ОДПУ) при РНК СРСР та Державного політичного управління (ДПУ) УСРР періоду 1932-1933 років, а також документи, що були підписані ними особисто та стали організаційно-правовою підставою для скоєння в Україні Голодомору-Геноциду і проведення масових репресій.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-центрі СБУ.

Як зазначають у Службі безпеки, архівні документи беззаперечно свідчать, що Голодомор-Геноцид 1932-1933 років став наслідком спланованих злочинних дій тоталітарного комуністичного режиму. Щоб зробити достовірну архівну інформацію щодо організаторів і виконавців Голодомору-Геноциду, а також стосовно підписаних ними документів, доступною для широких кіл громадськості, Службою безпеки пропонується інтерактивна форма.

В СБУ підкреслюють, що відвідувачі сайту мають змогу не лише ознайомитись з поіменним списком відповідальних посадовців того часу, але й знайти пов’язані з діяльністю цих осіб розпорядження, протоколи засідань політбюро ЦК ВКП(б), таємні вказівки партактиву, роз’яснення щодо застосування т.зв. Закону про п’ять колосків, директиви про арешти на селі, довідки репресивних органів тощо.

”Систематизовані в інтерактивній таблиці документи наочно доводять, як під час Голодомору-Геноциду 1932-1933 років на виконання вказівки політбюро ЦК ВКП(б) (Й.Сталін, В.Молотов, Л.Каганович, К.Ворошилов та ін.) керівництво каральних органів (ОДПУ СРСР та ДПУ УСРР) видавало оперативні накази та інші нормативні документи щодо проведення масових репресивних операцій проти “куркулів”, “саботажників”, “мішочників-спекулянтів” та інших “контрреволюційних елементів” з метою упокорення українського села і провокування голоду, який призвів до мільйонних жертв серед українського народу”, - йдеться у повідомленні української спецслужби.

Як також наголошують в СБУ, така публікація – це початок нового архівно-документального проекту, і Служба безпеки закликає Український інститут національної пам’яті, Державний комітет архівів, правознавців, фахівців галузевих архівів правоохоронних органів, вчених-дослідників голодоморів, представників неурядових організацій долучитися до роботи над документальною базою для оцінки дій організаторів та винуватців Голодомору-Геноциду в Україні, засудження винних в організації та скоєнні цих злочинів.

Довідка УНІАН. СБУ розкрила для української громадськості та світової спільноти усі наявні в неї архівні матеріали з цієї тематики. Вперше Служба безпеки оприлюднила наведені у таблиці документи у 2006 році, під час презентації електронної версії та оригіналів архівних документів ДПУ УСРР, що висвітлюють Голодомор 1932-1933 років в Україні. Ці матеріали також включені до науково-документального видання “Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД.”, К., 2007 р., електронна версія якого розміщена на сайті Служби безпеки.