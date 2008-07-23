Карпачову хочуть звільнити через ”проросійські настрої”

Ряд депутатів блоку "Наша Україна - Народна самооборона" (НУ-НС) виражають різке невдоволення діями Ніни КАРПАЧОВОЇ, яка відкрила провадження у справі про порушення прав цивільних осіб і військовослужбовців під час конфлікту 5 липня на Графській пристані Севастополя.

"У причинах конфлікту в Севастополі 5 липня омбудсмен бачить провокаційні дії українських військовослужбовців, які вирішили встановити меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського флоту "напередодні річниці Чорноморського флоту Російської Федерації. На провокаційні дії активістів проросійських партій і наругу над державними символами України навіть не звертається увага", - повідомила прес-служба НУ-НС із посиланням на слова депутата Верховної Ради України від блоку Ольги ГЕРАСИМ`ЮК.

О.ГЕРАСИМ`ЮК виразила сумнів в об`єктивності роботи омбудсмена і стосовно "захисту уповноваженим прав українських військовослужбовців, які постраждали в результаті агресивних дій активістів проросійських організацій і бездіяльності правоохоронних органів".

"Мене часто дивують "досягнення" омбудсмена Карпачової і її служби в захисті прав громадян. Її робота часто є вибірковою і носить політичний характер", - підкреслила представник НУ-НС.

У свою чергу інший депутат Верховної Ради України від НУ-НС Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ заявив, що Н.КАРПАЧОВУ необхідно звільнити. "У парламенті слід поставити питання про недовіру Карпачовій у зв`язку з її політичною заангажованістю і необ`єктивністю в роботі".

"Ми повинні затвердити на посаді уповноваженого справжнього правозахисника, який є далеким від політики, не підтримує жодної політичної сили, і першочерговим завданням якого є захист прав і свобод громадян, - відзначив народний депутат. - Сьогодні на посаді омбудсмена знаходиться людина, далека від України і захисту прав її громадян. Вона виражає позицію не омбудсмена, а політика, причому - проросійськи налаштованого".

Як повідомлялося, до Севастополя відбула робоча група Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для вивчення обставин інциденту на Графській пристані 5 липня.

Рішення направити групу до Севастополя було прийнято після звернень до Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ мешканців міста Севастополя з проханням сприяти в захисті їхніх конституційних прав, а також у зв`язку з арештами учасників подій на Графській пристані.

Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження у справі про порушення прав цивільних осіб і військовослужбовців.

5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

У даній кримінальній справі затримано п’ятьох підозрюваних, двох з яких вже звільнено під заставу.

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