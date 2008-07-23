У Дніпропетровську юрисконсульта райради піймали на хабарі

21 липня у Дніпропетровську під час отримання 8 тисяч доларів США хабара затримано головного спеціаліста -юрисконсульта юридичного відділу однієї з районних у місті рад.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Посадовець вимагав та отримав хабар від жителя Дніпропетровська за відкликання юрисконсультом із суду апеляційної скарги про визнання права власності на житлове приміщення.

Прокуратура Бабушкінського району Дніпропетровська порушила проти юрисконсульта кримінальну справу за фактом одержання хабара, поєднаного з вимаганням хабара (ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України).