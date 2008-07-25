Нелегальну міграцію визнали кримінальним злочином в Італії

Кримінальним злочином визнали нелегальну міграцію в Італії, повідомляє «5 канал».

Сьогодні набрав чинності закон, суперечки довкола якого декілька місяців точилися в італійському парламенті.

Понад 30% нелегальних мігрантів з усього світу живуть і працюють саме в Італії, серед них щонайменше 450 тисяч - українські заробітчани.

Від 2-х до 4-х років ув`язнення відтепер загрожуватиме нелегальним мігрантам в Італії.

Парламентарії переконані, що прийнявши закон про незаконну міграцію, вони знизять рівень злочинності та зроблять життя ітаційців безпечнішим.