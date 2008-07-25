Нелегальну міграцію визнали кримінальним злочином в Італії
10:30, 25 липня 2008Права людини
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Від 2-х до 4-х років ув`язнення
Кримінальним злочином визнали нелегальну міграцію в Італії, повідомляє «5 канал».
Сьогодні набрав чинності закон, суперечки довкола якого декілька місяців точилися в італійському парламенті.
Понад 30% нелегальних мігрантів з усього світу живуть і працюють саме в Італії, серед них щонайменше 450 тисяч - українські заробітчани.
Від 2-х до 4-х років ув`язнення відтепер загрожуватиме нелегальним мігрантам в Італії.
Парламентарії переконані, що прийнявши закон про незаконну міграцію, вони знизять рівень злочинності та зроблять життя ітаційців безпечнішим.
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