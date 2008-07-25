В Польщі новий омбудсмен щодо прав дитини

В Польщі новий омбудсмен у справах прав дитини.

Ним став кавалер ордена "Посмішки" (відзнаки, якою нагороджують діти) Марек Міхаляк. В Польщі на цю посаду обирає Сейм, а затверджує Сенат. Він виграв у боротьбі з ще двома кандидатами, набрав 237 голосів депутатів (для перемоги потрібно було 214).

Марек Міхаляк народився у 1971 році, має педагогічну освіту, а також після дипломну освіту в двох напрямках: соціотерапія і організація суспільної допомоги.

Основними пріоритетами дитячого омбудсмена Міхаляк вважає боротьбу з бідністю дітей, з насиллям, дії для зміцнення сімей і турботу про якість навчання та охорони здоров`я. В його планах - створення гарячої лінії для дітей, які могли б поскаржитися своєму омбудсменові на насилля дорослих.

"Майдан"