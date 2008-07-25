Росія вимагає від України офіційно пояснити затримання Затуліна

Посольство Росії в Україні пізно вночі 24 липня передало Міністерству закордонних справ України ноту з вимогою офіційно пояснити затримання депутата Держдуми РФ Костянтина ЗАТУЛІНА в Сімферополі.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Українського філіалу Інституту країн СНД.

За даними прес-служби, в ноті Росія також “вкотре закликала Україну відмовитися від порочної практики обмеження свободи слова і свободи пересувань щодо російських громадян”.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД К.ЗАТУЛІН був затриманий в аеропорту Сімферополя 24 липня.

За інформацією російської телекомпанії НТВ, К.ЗАТУЛІНА зупинили співробітники правоохоронних органів, пред`явили документ про заборону в`їзду до України і поставили відповідну печатку в паспорт.

«Перший рейс вилітає о 8-й ранку. Відповідно, з 23.00 до 8-ї ранку мені буде надано теплу українську гостинність в VIP-залі. Іншими словами, я можу переночувати на дивані, на стільці або столі», – заявив К.ЗАТУЛІН.

Як зазначає НТВ, К.ЗАТУЛІН разом із групою депутатів Держдуми РФ прилетів до Сімферополя чартерним рейсом на тенісний турнір «Великий капелюх», який традиційно проводиться в Криму напередодні Дня ВМФ Росії.