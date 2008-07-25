30 липня о 10 год. 30 хв. Українська Гельсінська спілка з прав людини презентує доповідь «Права людини в Україні – 2007». Захід відбудеться в інформаційному агентстві «УНІАН» (вул. Хрещатик, 4).

Доповідь є універсальною оцінкою дотримання прав людини в Україні.

Правозахисники стверджують – державні органи за українцями стежать, катують, позбавляють права бути обраними, випробовують підвищенням тарифів, не забезпечують права на справедливий суд.

Доповідачі також проінформують про стан виконання урядом України рекомендацій правозахисних організацій, наданих у доповіді «Права людини в Україні – 2006».

У складенні доповіді взяли участь 35 правозахисних організацій з усіх регіонів України. Документ складається з 22 розділів, серед яких «Право на життя», «Право на доступ до інформації», «Свобода пересування та вільного вибору місця проживання» та інші.

Учасники заходу:

Аркадій Бущенко – голова правління УГСПЛ;

Володимир Яворський – виконавчий директор УГСПЛ;

Євген Захаров – співголова Харківської правозахисної групи

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