У Києві невідомі з ножами напали на п`ятьох китайців

У Києві невідомі скоїли напад на п`ятьох студентів з Китаю в районі столичного ринку "Троєщина".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної ради з прав людини.

У результаті 20 липня двоє студентів отримали ножові поранення і в тяжкому стані доправлені до лікарні швидкої допомоги, один – у стані коми.

Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА з цього приводу заявила, що "напад на п`ятьох студентів з Китаю – ще одне підтвердження того, що расизму і ксенофобії в Україні треба давати серйозну відсіч".

За її даними, з початку 2008 року проти іноземців в Україні скоєно близько 200 злочинів, зокрема, 35 расистських нападів, з них 15 убивств, 6 потерпілих – вихідці з Азії і Африки. Особливо гостро ці проблеми постають у столиці України.

У зв`язку з цим Н.КАРПАЧОВА знову заявила про необхідність створити в Україні незалежний центральний орган виконавчої влади, який займатиметься реалізацією ефективної міграційної політики як щодо захисту прав громадян України, вимушених працювати за кордоном, так і щодо осіб іноземного походження, шукачів притулку і біженців, які проживають в Україні.

Також Н.КАРПАЧОВА звертається до Київської міської державної адміністрації і до Київської міської ради із закликом про приєднання Києва до Європейської коаліції міст проти расизму через підписання Декларації про наміри і Акту приєднання з ухваленням зобов`язань по виконанню плану дій проти расизму і ксенофобії.