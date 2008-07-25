Правозахисники звинувачують Луценка у радянських переслідуваннях

Правозахисники називають заяви міністра внутрішніх справ Юрія Луценка про проблеми із громадянством колишньому політичному соратнику Юрію Буту політичним переслідуванням радянського зразка.

Так, голова української Гельсінської спілки Євген Захаров вважає апелювання до громадянства "незручних" політиків помстою з політичних мотивів.

Він переконаний, що це ще один метод для ведення політичної гри, який може порушити права людини.

"Це свідчить про те, що політична культура і культура прав людини є ще старою радянською і низькою. В такій ситуації питання про громадянство взагалі не повинно було розглядатися. Треба було з’ясовувати все тоді, коли він його отримував, а не зараз", - зазначив Захаров.

Правозахисник каже, що закон України про громадянство, ухвалений сім років тому, відповідає вимогам до розвинених демократичних країн і нарікати на нього політикам не слід.

Водночас Захаров зазначив, що є застереження до належного виконання цього документу.

Раніше Луценко погрожував проблемами із громадянством колишньому політичному соратнику Юрію Буту, якщо буде доведено, що він отримав український паспорт, не позбувшись російського.

"Німецька хвиля"