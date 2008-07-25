До Києва нагнали міліції вдвічі більше, ніж під час візиту Буша

До забезпечення правопорядку під час святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі у Києві залучено вдвічі більше правоохоронців, ніж під час візиту в Україну американського Президента Джорджа БУША.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Саме такою є вимога Управління державної охорони України, і ми не можемо її не виконати», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

У зв’язку з цим він зазначив, що сьогодні у Києві забезпечують порядок 7 тис. правоохоронців.

Міністр висловив впевненість, що усі святкові заходи пройдуть без ексцесів, разом із цим зауважив, що МВС має деяку тривожну інформацію про можливість провокацій і сутичок між представниками різних православних Церков.

Як повідомляв УНІАН, 25-27 липня в Києві відбудуться святкові заходи з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі, в яких візьмуть участь Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ І та інші делегації.