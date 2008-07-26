У райвідділі міліції повісився чоловік, затриманий за хуліганство

У Вінницькій області в районному відділі міліції повісився 43-річний місцевий мешканець, який був затриманий за хуліганство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника УМВС у Вінницькій області Микола ЗАГОРУЛЬКО.

За його словами, загиблий був затриманий напередодні за дрібне хуліганство після того, як до райвідділу зателефонували з фельдшерсько-акушерського пункту і повідомили, що туди доставили жінку, яку побив зять.

"О 6-й вечора чоловіка затримали в порядку ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення і доставили до Вінницького райвідділу міліції. Він перебував у кімнаті для адмінзатриманих й очікував на рішення суду, який мав відбутися наступного дня", - додав М.ЗАГОРУЛЬКО.

Він додав, що між 6-ю і 7-ю годинами ранку співробітники міліції, зайшовши у камеру, побачили, що затриманий не дихає. Чоловік повісився на блискавці від літньої куртки. Вирвавши блискавку, він один кінець прив’язав до крану для води, іншим - обмотав шию. Врятувати чоловіка не вдалося.

"Кімнату для адмінзатриманих, де й повісився чоловік, оглянули в присутності прокурора. Жодних слідів, які б свідчили про побої чи катування, знайдено не було", - додав М.ЗАГОРУЛЬКО.

За даним фактом проводиться розслідування.