Посольство України в РФ сподівається на російську міліцію

У посольстві України в РФ сподіваються, що правоохоронні органи Росії дадуть належну оцінку діям активістів Євразійського Союзу Молоді, які кинули сьогодні не територію посольства в Москві кілька яєць.

На прохання УНІАН прес-секретар посольства Сергій ДОВБЕШКО підтвердив те, що сьогодні кілька активістів ЄСМ, проходячи повз посольство, кинули на його територію яйця. Він нагадав, що один з цих активістів надалі був затриманий співробітниками російських правоохоронних органів.

Водночас він спростував, що біля посольства відбувся мітинг: «Ніяких мітингів і закидань на територію посольства макетів підводних човнів, як повідомляють предстоятелі цієї маргінальної організації, не проводилося».

С.ДОВБЕШКО зазначив, що українське посольство не дивує чергова акція ЄСМ, завданням якої було розповісти про свої епатажні успіхи засобам масової інформації.

«Ми сподіваємося, що владні структури Росії дадуть належну оцінку цим кричущим фактам згідно чинному законодавству РФ», - сказав С.ДОВБЕШКО.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Росії затримали лідера московського відділення Євразійського Союзу Молоді Павла КАНІЧЕВА, який організував в неділю несанкціоновану акцію біля стін посольства України у Москві.

Акція проводилася на знак протесту проти планів виведення Чорноморського флоту РФ з Севастополя, а також "депортації депутата Держдуми Костянтина ЗАТУЛІНА з території України".